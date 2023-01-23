『コブラ ダークスピードX フェアウェイウッド【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 09時 23分に出品され03月12日 09時 23分に終了予定です。即決価格は35,200円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コブラ ダークスピードX フェアウェイウッド

3HL(16.5°)と7(21°)のセット売りです。



ゴルフパートナーにてハドラスコーティングを施行済みです。



※7番ウッドに関しては中々市場に出回らないかと思います。



新品未使用品ですが自宅保管の為ご理解の程よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>クラブ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コブラ