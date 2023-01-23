『EAH-AZ40M2-S ワイヤレスイヤホン テクニクス【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 08時 02分に出品され03月14日 08時 02分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Technics LDAC対応 IPX4 ハイレゾ音質再生 3台マルチポイント ノイズキャンセリング bluetooth対応 アプリ対応 シルバー





独自の音響構造によりクリアで自然な音を再現



装着感を追求したコンパクトで高品位なデザイン



オンでもオフでも多彩なシーンで使いやすい、数多くの機能搭載



独自の音響構造によりクリアで自然な音を再現

デジタル制御を用いて、騒音を軽減するアクティブノイズキャンセリングに対応

直径6mmドライバーとPEEK振動板を採用。クリアで自然な音を再現

空気の流れを精密に制御する独自の音響構造により、理想的な帯域バランスを実現

自然な音体験を実現する「ダイレクトモード」を新搭載

LDACTMに対応、ハイレゾ音源を手軽に楽しめる装着感を追求したコンパクトで高品位なデザイン長時間使っても疲れにくい、小型で軽量なデザイン(片側約5g）

タッチセンサー部にサーキュラー加工を施した、質感に優れたデザイン

オンでもオフでも多彩なシーンで使いやすい、数多くの機能搭載

「3台マルチポイント接続」対応で、複数端末の切り替えもスムーズ

高音質通話を実現するビームフォーミング技術搭載 「 Technics Audio Connect 」 でイコライジングやタッチセンサーの操作方法を自分好みにアレンジ



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#ポイント消化 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: パナソニック