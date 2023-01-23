『美品 限定品 AKADEMIKS アカデミクス ZIP パーカー 金刺繍 XL【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 01時 56分に出品され03月26日 01時 56分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報



・ブランド： AKADEMIKS



・色柄： 白.黒.金



・サイズ表記： XL



・状態：使用品





サイズ詳細 （単位：cm）



平置き採寸



肩幅: 61cm



身幅: 71cm



袖丈: 62cm



着丈: 65cm





多少の誤差はご容赦下さい。





ショップ紹介



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さいごに

皆様に、Ｋ＆Ｋをもっと好きになってもらいたく思っています。



是非、この機会にオシャレな一品を見つけてください 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: アカデミクス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品

限定品

AKADEMIKS

アカデミクス

ZIP

パーカー

金刺繍

XL