『希少1950 sVintage スペシャルヴィンテージカークラブジャケット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月08日 23時 51分に出品され05月08日 23時 51分に終了予定です。即決価格は39,100円に設定されています。現在540件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少1950 sVintage スペシャルヴィンテージカークラブジャケット スカジャン

即購入OK まとめ売りOK



この「1950s カークラブジャケット The Saints」は、ヴィンテージファンやコレクターにとって、他では手に入らない極めて貴重な一品です。



1950年代から60年代にかけてアメリカのカークラブで実際に着用されていたもので、数が限られ、当時のメンバーにのみ支給されていたため、現存するのは非常に稀です。



特徴



年代：1950年代〜1960年代のオリジナル。

サイズ：表記は不明ですが、

実寸で身幅56cm、着丈60cmとなっており、

当時のアメリカンジャケットの雰囲気そのままです。



コンディション：USEDですが、コレクションとして大切に保管されてきたため、ヴィンテージらしい味わいを保ちながらも、良好な状態です。



このアイテムは、ヴィンテージ界で高い評価を受ける、ヴィンテージディーラーから直接譲り受けた素性の確かな一品で、偽物が多い市場の中でも安心してお求めいただけます。



まさにその希少性を物語っています。



おすすめポイント



観賞用としてガレージに飾ると、ホットロッドカルチャーの雰囲気を存分に楽しめます。



実際に着用すれば、オリジナルヴィンテージならではの風格を身に纏うことができ、スタイルのアクセントにも最適です。



なかなか市場に出回らないこのようなヴィンテージジャケットは、一度逃すと二度と手に入らないかもしれません。ヴィンテージ愛好家の方にとって、

特別なコレクションとしても自信を持っておすすめいたします。



現在、非常にお買い得な価格でご提供しておりますが、ヴィンテージ品のため在庫は一点限りです。



また、しばらくして即決がない場合は、価格を見直して値上げさせていただくこともございます。



ぜひこの機会にお早めにご検討ください。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少1950

sVintage

スペシャルヴィンテージカークラブジャケット