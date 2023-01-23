『【マザーハウス】アンティーク スリム トート【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 18時 36分に出品され03月28日 18時 36分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◆ブランド名：マザーハウス

◆商品名：アンティーク スリム トート

◆カラー：アンティークグレー

◆サイズ

・タテ：29cm

・ヨコ：底面39cm、最大横幅43cm

・マチ：10cm

・ハンドル：24cm

◆素材

・外装：牛革

・内装：綿、ポリエステル



◆状態

・メルカリにて購入したものになります。

・前所有者が新品で1年使用し、メルカリ購入後2年ほど使用しました。



中古品というのを了承の上、購入をお願いいたします。気になる箇所のみアップで写真載せています。



カラー···グレー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: マザーハウス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【マザーハウス】アンティーク

スリム

トート