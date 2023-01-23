『★Sweets様確認用★【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 18時 44分に出品され03月08日 18時 44分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在944件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ブラック希望です。画像のバッグがとても使いやすかったのですが、中の劣化が激しくお別れすることとなりました(；へ；)

こちらのサイズで、画像５枚目のような形(フリルは3段)で作っていただくことは可能でしょうか？イメージはレッスンバッグの方が近いです！

そして、

・手提げ部分は2.5cm幅で長さは45.5cmくらいで日常的に重たいものも入れて持ち運びたいので強度をあげるお作りだと助かります(。-人-。)



◯内側にゴールドのマグネットボタン



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ★Sweets様確認用★