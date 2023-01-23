『【美品】COACHコーチ ソーホー ワンショルダーバッグ ミニシグネチャー赤【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 21時 52分に出品され03月23日 21時 52分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COACH コーチ レッド

ハンドバッグ ミニシグネチャー ソーホー

ベルト キャンバス 肩掛け

大人気



【サイズ】

タテ 約20cm

ヨコ 約30cm

マチ 約12cm

ハンドル 約21cm

＊素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください



【仕様】

外側 オープンポケット×1

内側 オープンポケット×2

ファスナーポケット×1



【状態】

目立ったスレや汚れ、破れのない綺麗な状態の美品です



見落としがないように確認はしておりますが、

記載にないような細かなスレや薄汚れがある可能性もあります。

あくまで人の手に渡った中古品にご理解いただける方のみお願い致します。



撮影環境により写真と実際の製品の色が異なる場合がございますので、ご了承ください



【発送方法】

匿名配送となります。発送方法は梱包状態により変わります。

梱包に関しては、丁寧をモットーにしておりますが、簡易包装となりますのでご了承くださいませ。



【購入元】

○ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ

○ブランドオークション

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美品



コーチ/型名···ソーホー



コーチ/柄/詳細···シグネチャーキャンバス



カラー···レッド



#コーチ

#ワンショルダーバッグ

#ミニシグネチャー

#赤

#ソーホー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】COACHコーチ ソーホー ワンショルダーバッグ



ミニシグネチャー赤