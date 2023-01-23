『【美品】COACHコーチ ソーホー ワンショルダーバッグ ミニシグネチャー赤【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 21時 52分に出品され03月23日 21時 52分に終了予定です。即決価格は10,296円に設定されています。現在783件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|コーチ
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¥ 9750
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¥ 9204
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¥ 12025
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¥ 22386
落札価格10296円
783 入札履歴
終了
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