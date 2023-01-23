『norökka チャイルドシートカバー 前後セット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月17日 05時 01分に出品され05月17日 05時 01分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 前は後付けタイプのレインカバー

後ろはスタンダードモデルのレインカバー



両方ともお色はオリーブです。



前と後ろの2つセットです。

セットで買って頂けると嬉しいです。





※前部分のレインカバーは装着時に粘着タイプのヒネリ留め具(700円ほど)を別途購入する必要がありますがこちらも付いています◎



全て新品未使用品になります。

出品にあたり、撮影の為一度開封しております。



2024年8月に購入しましたが、使用する機会が無かった為お譲りいたします。自宅保管の為、ご理解ある方のみよろしくお願いします。





前のせレインカバーは11,860円

後ろのせレインカバー12,860円

ヒネリ留め具740円



総額 25,460円で楽天の公式ショップにて購入しました。





私はパナソニックのギュットクルームシリーズを使用していますが、適合チャイルドシートは公式サイトをご確認いただくのが良いと思います。



【安全性】

norökkaのチャイルドシートカバーは、子供を安全に保護するための設計が施されています。前後セットで使用でき、しっかりとした固定が可能です。



【快適性】

オリーブグリーンの生地は、外部の視線を遮りつつ、透明窓により子供の様子を確認できます。通気性も考慮されており、快適な乗り心地を提供します。



【取り付け簡単】

自転車に簡単に取り付けられる設計で、手間いらずで使用開始できます。



- ブランド: norökka

- 色: オリーブグリーン

- タイプ: 前後セット

- 適用: 自転車用チャイルドシートカバー

- 特徴: 透明窓付き



ご覧いただきありがとうございます。

即購入可能◎よろしくお願いします。



#ノロッカ#チャイルドシートカバー#レインカバー#前後セット #ノロッカレインカバー 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

アクセサリー タグ norökka

チャイルドシートカバー

前後セット