『【野村周平 着用】 FTC ニット セーター カーキ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 56分に出品され03月15日 01時 56分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【素材】

リブ編みのデザインが特徴的で、柔らかく温かみのある着心地を提供します。



【デザイン】

クルーネックスタイルで、カジュアルなコーディネートに最適です。



【状態】

特筆する汚れ等はありません。



- 色: ダークグリーン

- 素材: リブ編み

- デザイン: クルーネック

- 袖口: リブ編み

- 状態: 良好



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エフティーシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【野村周平

着用】

FTC

ニット

セーター

カーキ