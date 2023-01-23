『sasquatchfabrix サスクワッチファブリックス ヴァルーズ型シャツ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 13時 06分に出品され04月07日 13時 06分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 sasquatchfabrixのヴァルーズ型のシャツになります。



艶感のある黒で、龍の模様がいいアクセントになってくれます。

胸元がざっくりと開いているので、レイヤードも楽しいです。



キュプラ100%の記事で、とろみがあり、落ち感が美しいです。

フロントにポケットもついており、着やすいのも嬉しいポイントです。



モードでもテックコーデにでも当てはめることができる便利アイテムです。



172cm62kgでゆったり着用しておりました。



着丈 71cm

肩幅 50cm

身幅 58cm



素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: サスクワァッチファブリックス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ sasquatchfabrix

サスクワッチファブリックス ヴァルーズ型シャツ