『Sugar Cane 2ndタイプジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから04月24日 01時 47分に出品され04月24日 01時 47分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年楽天で新品を購入しましたが、残念なことに

生地の特性か在庫が長かったのか、袖の折ジワの

所の色が抜けていて、線が付いた様になっています。部屋で2.3回着た程度で、一回洗濯してみました。自分では線の部分は着ていれば、周りの色と同化すると思うので気にならないのですが、色が思ったのより明るく、持っている服に合わないため出品致しました。



肩幅 約48cm

着丈 約62cm

身幅 約57cm

袖丈 約62cm



サイズは40で、177cm 70kgで、少しゆったり着れる感じです。

細かいところが気にならない方にオススメです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: シュガーケーン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Sugar

Cane



2ndタイプジャケット