『Back Lace-Up Cotton Long Dress【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 23時 43分に出品され04月11日 23時 43分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ワンピース
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|FREE SIZE
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落札価格11000円
934 入札履歴
終了
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