『スノーボード ブーツ K2 ORTON 26cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 15時 14分に出品され03月11日 15時 14分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 K2 22-23モデル スノーボードブーツ ORTON オートン BOA

サイズ26cm

保証書あり



2023年にムラサキスポーツで新品購入したものです。

着用は3回です。



[商品説明]

K2のORTONは、より剛性の高いフレックスとデュアルゾーンBOAフィットシステムを備え、完璧なフィット感を実現します。Endo構造、Harshmellowを装備し、新開発のVibramV5アウトソール、熱成形可能なIntuitionProFoamライナーを備えたこのブーツは、朝イチのコーデュロイに深くターンを刻み、深いパウダーを食い尽くす、山をハードに攻めるライダーにお薦めしたいブーツです



サイズ···26 〜 26.5cm



タイプ···フリースタイル 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: ケーツー