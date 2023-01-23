『かぐれ ラムウールボタンニットベスト IVORY【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 17時 26分に出品され05月05日 17時 26分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 かぐれ ラムウールボタンニットベスト IVORY

定価16500円



毛80% ナイロン20%

サイズ:肩幅41cm 着丈51cm 身幅57cm



着用回数２、３回のためキレイな状態だと思いますが、used品である事をご理解の上ご検討下さい。



ざっくりした編地がこなれ感のある装いにコーディネートに加えるだけで、いつもの着こなしをアップデートしてくれるニットベスト。

ローゲージのざっくりした編地がヴィンテージライクな雰囲気です。ブラウスやカットソーはもちろん、シャツワンピースやチュニックなど丈の長いアイテムとも好相性。前を開けて軽く羽織ったり、ボタンを閉めてプルオーバー風に着用いただいても◎

アームホールがを広めに設定しているので着心地の良い一品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: カグレ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ かぐれ ラムウールボタンニットベスト IVORY