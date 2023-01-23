『ポーチ 化粧ポーチ（英字 シルバーグレイ）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 00時 18分に出品され03月08日 00時 18分に終了予定です。即決価格は7,293円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ハンドメイドポーチ



サイズ前幅15cm 高さ12cm マチ奥行き7cm 持ち手24cm



素材は合皮となっておりますので少々の水にぬれてもサーっと拭けるのでお手入れがとても楽です。



ポーチの色は シルバーグレー 色となっております。



シルバーグレーの英字地模様となっておりファースナー、金具はシルバーとなっております。

こちらの作品,は格好いい,行動的な少しダンディーっぽいな方が好みそうですね❤❤❤



裏地も既製品とは違いおしゃれな色で作りました黒字に赤い線を入れ,

ポケットが2個付いており片方のポケットは口紅とコンパクトが別々に入るように仕切りを作っております口紅が必要だなと思ってもさっと取れてさっと濡れてとても便利で重宝がられています。

洗面所に化粧ポーチとして持って行っても少々の水がかかってもサッと拭けるので気楽に持っていただけます.



またホテルのレストラン バー カフェなどにハンドバッグではちょっと仰々しいかなと思われる時にこちらのポーチをご持参いただけるとよろしいかと思います. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ポーチ 化粧ポーチ（英字 シルバーグレイ）