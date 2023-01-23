『スカラー 143697：ロゴ×アニマル柄 ハーフジップ裏毛プルオーバー【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 14時 35分に出品され04月15日 14時 35分に終了予定です。即決価格は7,636円に設定されています。現在5件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価¥9790

サイズ総丈身幅肩幅袖丈裄丈重さ

oneサイズ約60.5-66㎝約64㎝約64㎝約53㎝約85㎝約440g

カラーオートミール

素材本体：ポリエステル65%・綿35%

リブ部分：ポリエステル62%・綿33%・ポリウレタン5% 即購入ok 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: スカラー

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ スカラー 143697：ロゴ×アニマル柄

ハーフジップ裏毛プルオーバー