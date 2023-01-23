『US古着 70-80s USA製ワークジャケット 短丈 ダークブラウン ブルゾン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 23時 43分に出品され03月06日 23時 43分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 肩幅 49cm

身幅 60cm

袖丈 61cm

着丈 63cm



80-90s WORK WEAR CORPORATION

裏地キルティング

USA製

ダークブラウン



カラー···ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ US古着 70-80s

USA製ワークジャケット

短丈 ダークブラウン ブルゾン