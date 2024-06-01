『ランドセル ピンク【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 14時 35分に出品され04月04日 14時 35分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在12件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メルカリで2024.6月に新品を購入しましたが、子供が別の色に心変わりしたのでやむなく出品しました。



〜購入者からの説明は以下のとおりです。〜



今春に頂きました。ランドセルが二つになってしまい、使わず保管されてます。イオンのランドセルだと思います。

軽くてカワイイです。箱と名札、保証書がありません。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズファッション小物>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用