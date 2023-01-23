『Nothing Ear 美品 2024モデル シリコンケース付【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 01時 05分に出品され04月06日 01時 05分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nothing Ear

定価 22,800円



先日こちらで使用回数少なめの美品として販売されていたものを購入しましたが、耳に合わなかったので出品します。



購入して開封した時の印象としては、使用感もなく確かに美品だと感じましたし、私も短時間の試聴程度です。

動作も正常でしたが、あくまでも中古品であることをご理解いただいた上で購入をお願いいたします。



シリコンケースもお付けします。こちらは新品購入しましたが、使用期間がほぼないので、綺麗です。



自分が購入した時よりも安く設定してありますし、シリコンケースもお付けしますので、お買い得かと思います。

ぜひご検討くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い