『【新品】旧型 残りわずか アークテリクス マンティス26 リュック バック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 22時 32分に出品され03月17日 22時 32分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在930件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ARCTERYX アークテリクス リュック マンティス 26 バックパック デイパック ブラック 26L MANTIS 26 BACKPACK

アメアスポーツジャパンのタグ、YKKチャックの海外正規品（並行輸入品）です。

粗悪品もあるようですのでご注意ください。



●新品



●サイズ：幅:28cm 高さ:47.5cm マチ:14cm 重量:900g



●商品詳細

素材：本体: ポリエステル100%, 別布: ナイロン100%

サイズ：ONE SIZE



●サイズ備考

容量:26Lポケット:ノートPCやハイドレーションリザーバーを収納できる内ポケット×1、上部浅型ポケット×1、サイド大ポケット×1、サイド小ポケット×1、ペットボトル収納に便利なサイドメッシュポケット×2PC対応:PC対応:横幅24.5cm、縦38.5cm(PCケースに入れた持ち運びを推奨する為、約14インチ以下がおすすめです)A4収納:〇B5収納:〇肩掛け:〇 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【新品】旧型 残りわずか アークテリクス マンティス26



リュック バック