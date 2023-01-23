『LG ウルトラワイドモニター 25インチ/2560x1080/25UM58-P【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 17時 56分に出品され03月23日 17時 56分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在205件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LG ウルトラワイドモニター・ディスプレイ 25UM58-P



2019年6月に都内の家電量販店にて新品で購入しました。



モニター裏側に細かい傷はありますが、今まで故障はなく現在も問題なく使用できます。状態は比較的良好だと思います。



無料でモニターアームもお付けしますが、不要な方は購入後のメッセージでお申し付けください。



配送時に本体が破損しないように梱包は細心の注意を払いますが、万が一故障などの不備があった場合は返金いたします。



■スペック

・25インチ

・アスペクト比：21対9

・パネルタイプ：IPS

・アンチグレア（非光沢）

・解像度：2560x1080

・重量：3.7kg

・消費電力：24W（最大27W）



■状態

・比較的良好

・動作確認済み

・すべてのパーツを清掃、アルコール除菌済み



■内容

・モニター本体

・モニターアームと取り付け用のネジ（不要な方はお申し付けください）

・電源ケーブル



※HDMIケーブルは付属しておりません。別途ご購入いただきますようお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルジーエレクトロニクス