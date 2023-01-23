『【美品】オールドグッチ シェリーライン クラッチバッグ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 17時 08分に出品され03月18日 17時 08分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在979件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム

GUCCI グッチ

シェリーライン GG スプリーム

PVC レザー クラッチバッグ

セカンドバッグ ヴィンテージ



○サイズ

タテ約19cm

ヨコ約28cm

マチ約8.5cm

※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦ください。



○状態

多少のスレ・小キズ・ヨゴレ等は見られますが、その他は大きく目立つ傷や汚れは無く中古品としては美品と言っていい商品になります♪

粉吹きもございません。

※状態に関しては個人差もあると思いますので中古品という性質をご理解の上でご購入ください。



○カラー

ベージュ

ブラウン 茶

レッド 赤

グリーン 緑



○素材

PVC

レザー



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】オールドグッチ

シェリーライン

クラッチバッグ