『SONY ブルーレイレコーダー BDZ-ET1200 2015年 1TB 3番組【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 10時 52分に出品され03月27日 10時 52分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 SONY(ソニー)のBlu-ray、DVDレコーダーです( ¨̮ )

あまり使わず保管したままになっていたので出品致します。



動作問題無しの概ね美品です( ¨̮ )

目立つ傷や汚れは無いと思いますが、素人検品の為細かい部分の見落としはご了承ください。

付属品は写真に写っている物が全てです。

上記内容、写真でご確認下さい( ¨̮ )



中古品、保管品にご理解頂ける方のご購入をお願い致します( ¨̮ )



- ブランド: SONY

- モデル: BDZ-ET1200

- 製造年: 2015年

- ストレージ容量: 1TB

- 同時録画数: 3番組

- Wi-Fi機能:あり



★即購入OK！

★商談中であっても即購入の方を優先致します！

★可能な範囲でお値下げ致しますので、コメント欄よりご相談下さい( ¨̮ )

★梱包には古布や新聞紙などリサイクル資材を使用致します！

★別サイトにも出品していますので、急遽出品を取り下げる場合があります！ご了承ください。



NO.161 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>レコーダー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー