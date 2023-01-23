『極美品✨イアンヌ オリビア ハンドバッグ キャメル レザー タッセル スクエア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 15時 34分に出品され03月30日 15時 34分に終了予定です。即決価格は11,245円に設定されています。現在498件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド

IANNE イアンヌ

オリビア



■アイテム

ハンドバッグ オールレザー

自立 底鋲あり スクエア

ゴールドロゴ ゴールド金具





■商品

アタオの姉妹ブランド、

イアンヌのオリビアです。

お色はお洒落なブラウンキャメル。

上質な本革を使用した

お洒落なハンドバッグです！！

内側は苺総柄で、タッセルもポイントです。





■サイズ

縦：約18.5cm

横：約29cm

マチ：約13cm

本体から持ち手：約14cm

※素人採寸のため多少の誤差ご了承ください。



■仕様

バッグの中にポケット×2

チャックポケット×3



■素材：レザー、本革



■カラー：ブラウン、キャメル系

ゴールド金具



■状態

目立った傷や汚れ等はなく

まだまだお使い頂けます✨

※写真でも状態のご確認をお願い致します。



■付属品：本品のみ

（ショルダーストラップ欠品となります）



■ 購入元：日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場（オンライン含）

ストア商品・ブランドリユース店



【注意事項】

・光の加減により実際の色味と

写真の色味に多少の誤差がある場合がございます。

・発送時にシワや折り目がつく場合がありますので

ご了承お願い致します。





即購入可能です！

1~2日で丁寧に梱包して発送致します。



あくまでも中古品であることをご了承の上、

ご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アタオ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品✨イアンヌ オリビア ハンドバッグ キャメル レザー タッセル スクエア