『TAKECHI オーストリッチ ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 23時 01分に出品され04月15日 23時 01分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック



素材...本革



30年くらい前に通販(TAKECHI)で購入して1〜2回使用後桐タンスで保管しておきました。

断捨離の為、出品させて頂きました。

出品にあたり、検品しましたら内ポケットがひっついており、剥がしましたら傷みがありました。

他は比較的綺麗だと思います。

長期保管品ですのでご納得の上ご検討を宜しくお願い致します。

前後にセパレートになっておりますタイプです。

横 約16

縦 約22

ショルダー紐 約125 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: オーストリッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ TAKECHI

オーストリッチ ショルダーバッグ