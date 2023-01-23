『apacs Z SERIES II 4U オレンジ 新品【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 01時 58分に出品され03月19日 01時 58分に終了予定です。即決価格は7,643円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 apacs Z SERIES II 4U オレンジ 新品 ヘキサゴンスロート搭載 ゼットシリーズ2 バドミントンラケット バドミントン ラケット



◆安心安全スピーディーなお取引を目指しておりますので、ご注文いただく前には【プロフィール】を必ずご確認ください。

◆値下げ不可商品となります。値下げのコメントは返信せず削除いたしますので予めご了承下さい。



マレーシア発の世界的人気ブランド apacs社 Z SERIES II 4U オレンジ ラケット 新品 になります。



Z SERIES IIは、フレームとシャフトの素材に東レ（日本製）の高弾性カーボングラファイトを使用、限りなくクリアな打感実現を目的として世界初のヘキサゴンスロート技術を搭載した扱いやすいラケットです。

当方、マレーシア国内の正規店より直接輸入をしておりますので、全品本物を保障させていただきます。



当商品は、ガット未張上品、最新ソフトカバーケースの付属は別途有料となります。

（ガット張上げ、最新ソフトカバーケースについては最下部をご確認ください。）





〈スペック〉



素材

フレーム：30 Tonne JAPAN GRAPHITE

シャフト：24 Tonne JAPAN GRAPHITE+HEXAGON THROAT

シャフトの硬さ：ソフト

重量：4U（82-86g）

長さ：672mm

シャフト直径：6.8mm

バランス：292 ± 3mm（少しヘッドヘビー）

ホール数：76

最大張力：35ポンド（～30ポンド推奨）

ソフトカバーケース：apacs撥水加工ソフトカバーケース（写真最後に掲載）は＋500円にて付属いたします。





ガット張上げ（オプション）は、以下のガットの中から＋2300円にてお受けします。

横は縦の10％増し、1本張りにて丁寧に張り上げさせていただきます。



【ガットの種類】※全てホワイト系統

YONEX NANOGY 95

YONEX NANOGY 98

YONEX NANOGY 99

KIZUNA Z58

KIZUNA Z63

KIZUNA Z69



※オプションはご購入前にコメント欄からご連絡下さい。

※表面上の不備や初期不良に関しては一切交換を受け付けておりませんのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アパックス