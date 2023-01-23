『美品 COMOLI コモリ ベタシャンオープンカラーシャツ size2【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 16時 43分に出品され03月08日 16時 43分に終了予定です。即決価格は10,335円に設定されています。現在400件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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COMOLI ベタシャンオープンカラーシャツです



たっぷりゆとりを取ったシルエットが特徴的なCOMOLI定番のレギュラーカラーシャツ。



ベタシャンは、古着によくみられる原料に上質なムラのある糸を使用し、

着込むほどに風合いと柔らかさが増す経年変化を楽しめる薄手の風通しのよい生地。



ドライな生地感なので湿度の高い日本の気候に適しており、

上品なリラックス感を演出してくれる逸品です。



made in Japan

販売価格 ¥24,200円



私のコモリ出品一覧です

#amuroのcomoli



<カラー>

インディゴ



<素材>

コットン100%



<サイズ>

2



※着画はお断りしておりますので、実寸からサイズ感を判断できる方のみご購入ください。





<実寸サイズ>

・肩幅 約50cm

・身幅 約60cm

・着丈 約73cm

・袖丈 約26cm



<コンディション>

目立った汚れなどはない状態です。



※使用回数や購入時期についてのコメントには回答しません。





コモリシャツ

無地

ビッグシルエット

オーバーサイズ

AURALEE

Yoke

Yaeca

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日本製

メンズ

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ベタシャン

シャンブレー

完売品 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品

COMOLI

コモリ

ベタシャンオープンカラーシャツ

size2