『alexanderwang デニムシャツ レザー襟【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 10時 13分に出品され03月30日 10時 13分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 alexander wangのデニムシャツです

サイズはSですがオーバーサイズです

目立つ傷などはありません





【ブランドの特徴】

このシャツは、著名なデザイナーalexanderwangによるもので、ファッション業界での地位を確立しています。洗練されたデザインと高品質な素材が特徴です。



【素材とデザイン】

デニム素材を使用し、耐久性がありながらも快適な着心地を提供します。レザーの襟とポケットが、スタイリッシュなアクセントとなっています。



【スタイルと用途】

カジュアルなスタイルに最適で、デニムパンツやチノパンと合わせて、様々なシーンで活躍します。



- ブランド: alexanderwang

- 素材: デニム

- 色: 青

- ポケット: 2つのフロントポケット（1つはレザー）

- 襟: レザー襟

- デザイン: 背面にシンプルなデザイン



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アレキサンダーワン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ alexanderwang

デニムシャツ

レザー襟