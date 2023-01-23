『Panasonic 充電器 NKJ075Z【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 11時 08分に出品され03月25日 11時 08分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在911件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パナソニックの電動アシスト自転車専用のバッテリー充電器です。

２台同時に購入したのでこちらは出品します。

写真撮影のため開封しましたが、新品未使用品です。 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

アクセサリー タグ Panasonic

充電器 NKJ075Z