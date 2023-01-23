『90s WEST COAST CHOPPERS ロンT 両面 袖プリント【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 05時 31分に出品され03月03日 05時 31分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在629件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

90s WEST COAST CHOPPERS ロンT

両面 袖プリント



【カラー】

チャコールグレー



【サイズ】

XL



着丈 cm

身幅 cm

肩幅 cm

袖丈 cm



【状態】

汚れ、傷等は画像をご確認下さい。

まだまだ長く着て頂けるかと思います。



古着らしい風合いを楽しんで頂けるコンディションです。



ビッグシルエットがトレンドな今

ゆるだぼコーデに最適です。

ユニセックスにお使い頂けるアイテムです。



あくまでも古着のためご理解のある方の購入をおすすめします。

神経質な方は購入をお控え下さい。



ご不明な点がありましたら

お気軽にコメント下さい！



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

WEST

COAST

CHOPPERS

ロンT

両面

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