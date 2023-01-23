『美品♡バーバリー トートバッグ バケツ型 ノバチェック 肩掛け オールレザー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月28日 16時 14分に出品され04月28日 16時 14分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在84件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

Burberry バーバリー

トートバッグ ハンドバッグ バケツ バケツ型 レザー オールレザー

ノバチェック ロゴ シャドーホース

肩掛け 肩かけ 手提げ





仕様：外側 オープンポケット×1

内側 オープンポケット×1

ファスナーポケット×2

色：ブラック 黒 ブラウン ベージュ



素材：レザー



サイズ：

縦：25cm

横：上部35cm 下部26cm

マチ：11.5cm

持ち手：79cm

（素人採寸になりますので誤差はご了承下さい）





【商品状態】

目立った傷、汚れはなく美品です。使用していたため、多少のシワ、小さな小傷はありますが目立ったものではなくまだまだご愛用して頂けます。

中古品であるため小さな小傷やシミがある場合がございます。写真でご確認の上ご購入よろしくお願いします。



喫煙者、ペットはいません。

素人の自宅保存のためご了承頂ける方に購入よろしくお願いします。

また素人の検品になりますので、見落とし等がある場合がございます。ご了承下さい。

写真の撮り方で実物と色味が異なる場合がございます。商品の質問などご気軽にコメント下さい。



☆フォロー割

フォローして頂いた方には100円値引きさせていただきます。

☆まとめ買い割

2点同時購入された場合は300円

3点同時購入された場合は500円

それぞれお値引きさせていただきます。

それ以上のまとめ買いはさらなるお値引きを検討いたします。

まとめ買い検討されている方は購入前にコメントでお知らせ下さい。



トラブル防止のためいかなる場合でも先にご購入された方を優先させて頂きます。気持ちの良いお取り引きができるよう努めてさせていただきます。



カラー···ブラック



カラー···ブラウン



カラー···ブラック

素材···本革



特徴···縦長



2024090300991-00021-153

特徴···縦長,マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品♡バーバリー トートバッグ バケツ型 ノバチェック 肩掛け オールレザー