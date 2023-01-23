『みっこちゃん様CLANE DOTFLOWERCIRCULAR SKIRTサイズ1【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 01時 08分に出品され04月16日 01時 08分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 色：orange

サイズ：1



【参考】

スカート丈

0size 85cm

1 size 86cm

2 size 87cm

ウエスト

0size 65cm

1size 68cm

2size 71cm



CLANE DOT FLOWER CIRCULAR SKIRT

クラネで即完売したドットフラワーサーキュラースカートです。



ふわりと広がる女性らしいスカートクラネのオリジナル柄のスカート。ドットとフラワーがコンビになっている柄は甘すぎずモードな印象。生地をたっぷり使ったサーキュラー型のデザインは歩くたびふわりと広がり女性らしい印象を与えてくれます。

スタイルUPが期待できるハイウエストデザイン採用





素材 ／ポリエステル100％

柄・デザイン···花柄



定価26000円＋tax



数回着用

目立った傷やほつれはございません。

素人検品なので見落とし等あるかもしれません。自宅保管ということをご理解いただきご購入のご検討お願いいたします。



#CLANE

#クラネ

#スカート

#花柄

#秋コーデ

#オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>スカート 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

スカート タグ みっこちゃん様CLANE

DOTFLOWERCIRCULAR

SKIRTサイズ1