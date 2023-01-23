『ANTONIO VATTEV 22ss ニットシャツ 値下げ交渉不可【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月11日 23時 55分に出品され05月11日 23時 55分に終了予定です。即決価格は29,250円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品はANTONIO VATTEV (av vattev)のSci-Fi Cable Knit Shirtです。



サイズはLでございます。

採寸に自信がないため、着丈や身幅等の数値はオンラインストアでご確認いただけますと幸いです。



背中のタグの片側が外れてしまったため、自分で修繕・補強しております。

傷や汚れはございません。状態はかなり良いと思います。



着用回数は2回ほどです。



こちらの商品は値下げ交渉いたしません。

早い者勝ちにいたしますので、即購入可能です。



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sullen 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ANTONIO

VATTEV

22ss

ニットシャツ

値下げ交渉不可