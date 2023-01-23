『2ドア冷蔵庫 MITSUBISHI / MR-P15E-B1【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 23時 02分に出品され04月10日 23時 02分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▼特徴▼



・先進的な「ラウンドカットデザイン」を採用

・高い省エネ性能と静音設計

・3段ガラスシェルフで、収納力と使いやすさを追求



・外形寸法：幅 480mm 奥行 595mm 高さ 1213mm

・全定格内容積：146L

・カラー：サファイアブラック

・2020年製

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▼状態▼



・製氷ケース欠品しております。



・冷蔵室・冷凍室問題なく冷えております。

・清掃をしておりますが中古品になりますので傷・凹み・落としきれない汚れ等あるかもしれません。気にされる方は購入をお控えください。

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●配送無料地域

福岡市内、糟屋郡、大野城市、春日市、那珂川市、太宰府市、筑紫野市、小郡市、筑前町、朝倉市、飯塚市、佐賀県 鳥栖市、基山町 は自社配送にて無料となります。



※搬入経路や設置場所のサイズが合わなかった場合設置出来ません。



●無料配送外エリアの方はご購入前にコメントでお知らせください、送料加算した金額に変更致します。



【たのメル便にて一律8,600円となります】



●お引き取り大歓迎です( ˆˆ )/！

その分お値引させていただきます。



●お引き取りに来られる方へ…

冷蔵庫は倒したまま運搬しますと内部のコンプレッサーが故障する恐れがありますので、なるべく立てた状態で運べる軽トラなどでお願い致します。横にして運ばれる場合、自己責任といたしますのでご了承ください。積み込みお手伝い可能です！



●質問などありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。





#三菱

#MITSUBISHI

#冷蔵庫 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>冷蔵庫・冷凍庫 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ミツビシ