『2ドア冷蔵庫 MITSUBISHI / MR-P15E-B1【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 23時 02分に出品され04月10日 23時 02分に終了予定です。即決価格は10,010円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>生活家電>>>冷蔵庫・冷凍庫
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|ミツビシ
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落札価格10010円
78 入札履歴
終了
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