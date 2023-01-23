『【正規品】CELINE/マカダム柄 ボリードハンドバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月29日 08時 33分に出品され03月29日 08時 33分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます(^^)



こちらはセリーヌのマカダム柄ボリードハンドバッグになります♪

■ブランド：CELINE セリーヌ



■サイズ

横 29.5cm

縦 23cm

マチ 13cm

※若干の誤差はご容赦下さい



■色：マカダム



■素材：レザー、PVC



■購入場所：大手ブランド取扱店(鑑定済)

ストアオークション



■付属品：なし



■状態

外側 レザー部分にスレ傷・焼けはございますが、バッグ本体部分は角スレや目立って大きな傷や汚れ無く美品になります。ファスナートップ金具に薄れ・小傷はございますが、持ち手付け根の金具は綺麗です。



内側目立って大きな傷や汚れはなく極美品になります。内側にファスナーポケットあり。メインファスナー裏にCELINE刻印、ポケットのファスナーはLAMPO製。







まだまだお使い頂ける状態ではございますが、中古品にはかわりございませんので神経質な方はお控え下さい。



ご不明な点やご質問などありましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【正規品】CELINE/マカダム柄

ボリードハンドバッグ