『F/CE. / エフシーイー リサイクルツイル アーバンタウン【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 11時 16分に出品され03月09日 11時 16分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1泊2日のショートトリップを想定されたサイズ感となっており、内側ののマルチポケットには様々な小物が収納できます。

内部には15inchのPCが収納可能なポケットも配備。

テープのロールエンド処理や、肩のカーブに沿うよう工夫されたショルダーアジャスターも付いており、機能と快適さを追求されたモデルです。



ナイロンとリサイクルナイロンを混紡したし、ツイル組織の上品な印象に仕上げたサスティナブル素材を使用。



本体価格 27,500 yen（税込） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エフシーイー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ F/CE.

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リサイクルツイル

アーバンタウン