『一回使用 BEAMS別注 STANDARD SUPPLY ショルダーバッグ 黒【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 17時 19分に出品され03月31日 17時 19分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1回使用のみの中古品です。

メンズ、レディースどちらでもご使用いただけるデザインになってます。



カラー ブラック 黒



幅 17／高さ 23.1／マチ 9.1／ショルダー部分 67.8～127.4／重量(g) 230



財布・携帯電話・ペットボトルや鍵などの持ち運びに適した〈STANDARD SUPPLY（スタンダードサプライ）〉ショルダーバック。

素材は、ナイロンオックスフォードを用い、アウトドアシーンに用いられる防水・透湿性に優れた特殊加工素材を使用。底面にはウレタンの底板を付け、ジップは〈YKK〉の高級ライン「エクセラ」を使用。ショルダーベルトのジョイント部は負荷に強い合金製を採用しています。

内部は、間仕切りやキーフックが付いており、細かな仕分けが可能です。また、別注にて取り外しが可能なベロクロテープのショルダーパッドも付属し、肩への負担を軽減しています。「シンプルに本質を見極める」をコンセプトにした、使い勝手と質感の良いショルダーバッグです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: スタンダードサプライ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 一回使用 BEAMS別注 STANDARD

SUPPLY

ショルダーバッグ 黒