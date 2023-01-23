『美品 Hermes ガーデンパーティーtpm ローズパープル ロデオチャーム付【2024年最新】 』はヤフオクでから04月29日 07時 28分に出品され04月29日 07時 28分に終了予定です。即決価格は219,120円に設定されています。現在159件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメス

ガーデンパーティーtpm

色 ローズパープル

素材 ヴァッシュカントリー

ほとんど観賞用になっていました。

24時間湿度管理の部屋に保管していました。

あんしん鑑定ご利用可能です！

確実に正規品ですのでご安心ください



2018年にエルメス国内直営店にて購入



ご希望があれば芦屋ハーティーのインナーバッグお付けします。

外箱、保存袋は処分しております 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 Hermes

ガーデンパーティーtpm

ローズパープル

ロデオチャーム付