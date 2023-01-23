『美品 バレンシアガ BALENCIAGA カメラバッグ 猫 ブラック【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 13時 57分に出品され03月23日 13時 57分に終了予定です。即決価格は26,400円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バレンシアガ カメラバッグ 猫



【詳細】

内容: 本体のみ

サイズ：（H12×W17.5×D5cm）

品番: 552372



【状態】

数回使用した程度です。

全体的に使用感の少ない美品です。

若干のスレはありますが目立つ傷や汚れありません。

バッグ外側側面に一部若干の剥がれあります、写真10枚目にてご確認ください。

内側綺麗です。



【備考】

専門業者にて真贋鑑定済みです。





08119941 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 バレンシアガ BALENCIAGA



カメラバッグ 猫 ブラック