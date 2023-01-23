『極美品・現行✨プラダ ショルダーバッグ ミニ ロゴ サフィアーノレザー ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 21時 51分に出品され03月13日 21時 51分に終了予定です。即決価格は30,360円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【アイテム】

PRADA プラダ ショルダーバッグ ミニ ポシェット ポーチ サコッシュ 肩掛け 斜め掛け クロスボディ ロゴ プリント ボタン ホック サフィアーノレザー 本革 ブラック 黒色 ネロ NERO 白タグ RE-EDITION 近年モデル 現行品



【サイズ】

縦幅 12.5㎝

横幅 18.5㎝

マチ 3㎝

ショルダー 130㎝(調整可能)



実寸サイズです。多少の誤差はご了承下さい。

※着画はお断り致します。



【状態】

目立った傷や汚れ等はなく、まだまだ使用して頂けます。



※中古品ということをご理解下さい。

※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。



【カラー】

ブラック



【素材】

サフィアーノレザー



【購入元】

大手リサイクルショップ

※鑑定済の確実正規品です。



【付属品】

なし

※カードは撮影用です。



【発送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送致します。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承下さい。



※あくまでもused品になります。小さな傷やスレなどあります。ご了承下さい。



※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合が御座います。ご了承下さい。



ご購入前にプロフィールの確認を宜しくお願い致します。



管理No.K63273-2912 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品・現行✨プラダ

ショルダーバッグ

ミニ

ロゴ

サフィアーノレザー

ブラック