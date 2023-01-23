『【LOEWE】ゲートデュアルバッグミニ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 05時 28分に出品され03月06日 05時 28分に終了予定です。即決価格は83,591円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 約2年前値上がりする前に衝動買いしてしまい、数回しか使用していません。

数回使用していますので、使用に伴う細かい擦れ傷がありますが、問題なく使用していただけると思います。（15枚目の写真をご覧ください）

神経質な方はご遠慮ください。



お値下げ◯ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロエベ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【LOEWE】ゲートデュアルバッグミニ