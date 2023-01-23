『美品 古着 90s ディズニー タワーオブテラー Tシャツ ブラック １点物【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 20時 18分に出品され04月06日 20時 18分に終了予定です。即決価格は4,399,912円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■サイズ表記

サイズ ：L



■サイズ実寸

・身丈72.5cm

・着丈72cm

・身幅54.5cm

・肩幅51cm

・袖丈22cm



■カラー ：BLACK



■素材 COTTON 100%



気になるシミはございません。

使用感が気になる方はご遠慮ください。



※状態は、個人独自の見解です。使用感等、人によって感じ方に差がある場合がございますことをご了承ください。





【ご注意】

※目についたダメージ等は、商品詳細に記載しておりますが、見落としによる目立たない穴、ほつれ、破れ、汚れ等のダメージ品が混入している場合もございます。



中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。



※撮影環境等により商品と画像に色誤差が生じますことがございますのでをご了承ください。

※複数ご購入の際はまとめて発送させていただきますので、必ずコメントいただく様お願い致します。





カラー...ブラック



柄・デザイン...プリント（ロゴなど） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ディズニー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 美品

古着

90s

ディズニー

タワーオブテラー

Tシャツ

ブラック １点物