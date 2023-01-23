『ERL SUEDE VAMPS SKATE SNEAKER ブラック サイズ26【お歳暮】』はヤフオクでから04月13日 11時 29分に出品され04月13日 11時 29分に終了予定です。即決価格は23,320円に設定されています。現在560件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ERL SUEDE VAMPS SKATE SNEAKER BLACK サイズ26





ERLのオンラインで購入しました。

変え紐無くしました。



2回ほど着用しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ERL

SUEDE

VAMPS

SKATE

SNEAKER

ブラック

サイズ26