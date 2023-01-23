『プロテカ スーツケース 大型 キャリーケース TSAロック【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 48分に出品され03月27日 14時 48分に終了予定です。即決価格は10,075円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆コメント無し、即購入ＯＫです!☆



【品名】

・PROTECA スーツケース 82L グレー



【サイズ】

・縦75cm ・横55cm ・マチ26cm

（キャスター、持ち手含む）



【状態】

・中古品です。

・多少のキズ等あります。写真にて状態のご確認をお願いいたしますm(_ _)m

・主観ではありますが、特別大きなダメージなどもなく比較的に状態は良いと思います！



【備考】

・全体にプチプチを巻いて保護し、ラップフィルムで包装した状態で発送いたしますm(_ _)m



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#神コロバッグまとめ



・専用ページ作成のご要望はトラブルを避ける為、対応しておりません。



☆ペット・喫煙者おりません☆



※ あくまでも一度人の手に渡った中古の商品になりますので、神経質な方はご購入をご遠慮ください。ご理解いただける方のご購入お待ちしておりますm(._.)m

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060831 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: プロテカ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ プロテカ スーツケース 大型 キャリーケース TSAロック