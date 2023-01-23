『スタンドオイル バッグ standoil モアバゲットバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 17時 50分に出品され04月13日 17時 50分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 先日韓国渡韓した際に

ソンスのスタンドオイルで購入しました( ＾∀＾)



stand oil More Baguette Bag · モアバゲットバッグ (クリーム)



並行輸入品や偽物が多く出回ってますが、確実正規品になります♪



勢いで購入しましたが系統に合わないため出品します。



数回のみ使用で状態良いです

中古品のため理解ある方のみご購入お願いします！



7枚目が実際の写真になります◎

付属の巾着と一緒に発送します

※バッグアクセはつきません。バッグと巾着のみです



#スタンドオイル #韓国バッグ #standoil 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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バッグ タグ スタンドオイル バッグ standoil

モアバゲットバッグ