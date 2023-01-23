『ジャンベ アフリカ 民族楽器 ジェンベ コートジボワール 手彫り セネガル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 13時 59分に出品され03月07日 13時 59分に終了予定です。即決価格は9,344円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●商品名

ジャンベ ジェンベ

アフリカ 民族楽器

コートジボワール 手彫り セネガル

打楽器 太鼓

サイズ

打面直径 約28cm

高さ 約50cm



●状態

使用による細かな傷やスレ等ございますが、まだまだお使いいただけます♪



動作確認・簡易クリーニング済み



※あくまでUsed品になりますので細かな傷、汚れはございます。画像にてご確認ください♪



●付属品

本体のみ



※画像にある物が全てです♪



●商品特徴







★確認必須事項★



※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。

画像を参照の上、御入札下さい。



※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。



※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の入札はご遠慮ください。

ご不明な点は入札前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。

ご了承の上、御入札の程宜しくお願い致します。



※他サイトへの併売を行なっている為、予告無く商品が削除される場合がありますので、ご注意ください。 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>パーカッション・打楽器 商品の状態: やや傷や汚れあり