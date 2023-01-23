『ジャンベ アフリカ 民族楽器 ジェンベ コートジボワール 手彫り セネガル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 13時 59分に出品され03月07日 13時 59分に終了予定です。即決価格は9,344円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>楽器・機材>>>パーカッション・打楽器
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
レインスティック 未使用品
¥ 10920
【YAMAHA】32音卓上木琴 TX-6
¥ 9360
打楽器 マレットまとめ売り 14種 YAMAHA PLAYWOOD等
¥ 12500
ハンドパン ドラムパン 楽器
¥ 10500
CONTEMPORÁNEA コンテンポラニア パンデイロ PDCHG105C
¥ 9360
マレット№１ ヤマハマレット4010 / 6本（3組）未使用品
¥ 8667
Pearl Travel Conga PTC-1175 専用バッグ、レンチ付き
¥ 12500
太鼓の達人 マイバチ 激黒朴 金達人作成
¥ 8501
LP BONGO Aspire ★ ボンゴ アスパイヤー
¥ 8970
BUN カリンバ koh-tao
¥ 12500
パーランクー/ 琉球太鼓/打楽器/パーカッション
¥ 11050
ZOOM ズーム マルチトラックレコーダー MRS-1608
¥ 11500
YAMAHA MX12/4 アナログミキサー
¥ 13000
YAMAHA AG06MK2 配信用ミキサー ブラック+エレコム充電器付 美品
¥ 11050
MACKIE マッキー ProFX6v3 アナログミキサー エフェクト搭載
¥ 9360
夢グループ カラオケ1番 YK-3006
¥ 7644
【名機】KORG DDD-1 ヴィンテージ ドラム リズム マシン シーケンサー
¥ 12285
ソニー XLR-A1M
¥ 10244
落札価格9344円
703 入札履歴
終了
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