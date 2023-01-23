『新品 シェルブランケット Baby Shell Blanket NNB72301【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 14時 30分に出品され03月28日 14時 30分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在47件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 シェルブランケット（ベビー）

Baby Shell Blanket

NNB72301

カラー ニュートープ



税込定価 13,200円

値下げ交渉不可商品



抱っこひもやベビーカーに装着することができる、保温性のあるカバー。リサイクル素材を採用した、環境問題に配慮したアイテムです。表地には強度のあるリップストップナイロン生地を使用。はっ水加工を施しており、多少の雨や雪は弾きます。中わたには軽量で保温性、かさ高性に優れた蛇腹状の板わたを採用。化繊わたなので、汚れたら気軽に洗えるイージーケア性も特徴です。フード部分はドットボタンで取り外しが可能。コンパクトに収納でき、持ち歩きに便利なポケッタブル仕様。秋～冬のお出かけからキャンプまで、さまざまなシーンで重宝するアイテムです。

タイプ...スリング 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>外出・移動用品>>>抱っこひも・スリング 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザノースフェイス