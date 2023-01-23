『新品THE NORTH FACE バルトロライトジャケット ニュートープ カーキ【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 17時 56分に出品され03月20日 17時 56分に終了予定です。即決価格は28,000円に設定されています。現在350件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE

バルトロライトジャケット

未開封のため新品未使用です！スポーツオーソリティで購入しました。



■品番:ND92240

■カラー:ニュートープ（カーキ）

■サイズ:S

着丈68

身幅55

肩幅44

袖丈66

身長160〜170

チェスト84〜92



*気温-25℃程度まで対応



■商品説明

真冬の天体観測や雪上ハイクにも対応できる、高い保温性を持つ防寒ジャケット。中わたには、特殊セラミックスの遠赤外線効果により優れた保温効果が持続する光電子リサイクルダウンを封入。高度な洗浄技術により、汚れを徹底的に除去したクリーンなダウンが高い保温性を確保します。表地には30デニールのGORE-TEX INFINIUM PRODUCTSの2層構造を使用。防風性とともに耐水性もあり、雪や小雨程度の濡れを抑えます。中わた入りの内襟やフロントのダブルフラップなどでコールドスポットを軽減。携行に便利なスタッフサック付きです。



【GORE-TEX INFINIUM™ / ゴアテックス インフィニアム】 優れた防風性をもちながら、なめらかなさとしなやかさを兼備するGORE-TEX PRODUCTの新素材。必要十分な防水機能を備え、山岳ウエアからタウンユースまで、さまざまなガーメントに適用が可能。





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