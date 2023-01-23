『サイズ4 AURALEE SELVEDGE FADED HEAVY DENIM【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 17時 08分に出品され03月12日 17時 08分に終了予定です。即決価格は19,492円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

24AW AURALEE SELVEDGE FADED HEAVY DENIM WIDE PANTS になります。



ビンテージデニムの風合いを目指し、シャトル織機にてゆっくりと時間をかけて織りあげたやや厚めのデニムです。



熟練した職人により、1枚1枚手作業でいくつもの細かい加工をし、絶妙な色落ち、風合いを表現しました。





BRAND : AURALEE



NO : A24AP02DH



COLOR : FADED INDIGO



SIZE : 4

ウエスト:86.0cm 股下:80.0cm 股上:34.0cm ワタリ:36.0cm 裾幅:23.0cm



MATERIAL : COTTON 100%



Made in Japan





■状態：新品未使用。





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カテゴリ ファッション

メンズ

パンツ タグ サイズ4

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