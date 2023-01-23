『BALENCIAGA バレンシアガ ハンドバッグ ヴィンテージ ブルー【お歳暮】』はヤフオクでから04月06日 04時 44分に出品され04月06日 04時 44分に終了予定です。即決価格は14,550円に設定されています。現在776件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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[管理番号]…A-1 06622



[ブランド]…バレンシアガ



[サイズ]…高さ14cm 横19cm マチ13cm 手持ち周り39cm





[素材]…レザー



[カラー]…ブルー





[状態ランク]…S





【S】ほぼ新品。美USEDの商品。



【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED。



【B】使用感はあるが、目立つダメージや汚れなし。



【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり。



【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。





※こちらのお品物はAACD（自主流通自主管理協会）・オークション等で購入した正規品鑑定済みのお品物なのでご安心してご検討ください。





※当方全て佐川急便にて発送となり匿名配送は不可となりますのでご了承の上ご購入をお願い致します。



※小さいものは飛脚ゆうパケット便にて発送となります。ご到着まで３日-1週間程お時間を頂く形となりますのでご容赦の程宜しくお願い致します。



※採寸は若干の誤差はございますのでご了承くださいませ。



※営業日は平日（9：00ー18：00）土日祝はお休みとさせて頂いてますので、週明け、翌日でのご対応になりますのでご了承くださいませ。



※購入後『2-3日以内』に発送いたします。



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※ご不明な点はお気軽にご質問くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ BALENCIAGA バレンシアガ ハンドバッグ ヴィンテージ ブルー